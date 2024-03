Dismissione della linea filoviaria in provincia: 'Indipendenza' risponde al candidato Rolando

“Come un qualsiasi orologio, pur rotto che sia, almeno due volte al giorno segna l’ora esatta, non possiamo, almeno in questa particolare occasione, che dichiararci d’accordo con il pensiero espresso dell’Ing. Rolando. Anche perché, pur con evidente ritardo, riprende proprio alcuni degli spunti di riflessione da noi proposti nei nostri precedenti quanto ben più articolati interventi sulla dismissione della linea filoviaria che sta giustamente appassionando i nostri concittadini”. Intervengono in questo modo Francesco Castagnino ed Erica Martini di Indipendenza, sulla dismissione della linea filoviaria dopo le dichiarazioni del candidato a sindaco, Gianni Rolando.

“Per brevità non ribadiamo le tesi già sufficientemente esposte – proseguono - ma vogliamo ricordare come, a nostro parere, non sia sufficiente considerare i ‘filobus’ una semplice attrazione per i turisti quanto ripristinare completamente almeno il servizio urbano sanremese e la linea per Ventimiglia. Nel suo, orgogliosamente ribadito, ruolo di candidato del centrodestra ‘unito’ e di conseguenza del rapporto certamente privilegiato con il gruppo consiliare di FdI, ci permettiamo di suggerirgli il sollecito di un contatto con l’assessore regionale Sartori, appartenente a quello stesso partito, che appare l’unico che possa, una volta verificata la sussistenza delle, da noi più volte ricordate condizioni (in particolare la famosa quanto necessaria autorizzazione ai sensi della L.R. 33/2013), in base alle quali potrebbe ipotizzare una richiesta di sospensione dello smantellamento quanto richiedere la sostituzione dei tralicci pericolanti propedeutico al ripristino della linea”.