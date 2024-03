Disabili, Veronica Russo: “Da assessore Gratarola garanzie a ridurre nell'imperiese le attese per visita medica atta al rilascio del contrassegno per le auto”

“Ho avuto garanzie dall'assessore alla sanità Gratarola che le eccessive attese per la visita medico legale atta al rilascio del Cude saranno ridotte grazie alla riprogrammazione delle agende e all’ampliamento del numero di posti dedicati alla valutazione dei requisiti per il rilascio del contrassegno. Inoltre, è previsto nel mese di marzo un concorso con il quale si spera di migliorare l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni afferenti alla medicina legale”. Così la consigliera di Fratelli d'Italia Veronica Russo a seguito della sua interrogazione per conoscere se da parte di Asl 1 siano state intraprese misure che possano porre rimedio alle problematiche legate alla dilatazione delle tempistiche di appuntamento per effettuare la visita presso la Commissione Medico Legale che rilascia il certificato necessario per richiedere ai Comuni il Cude, il Contrassegno Unico Disabili Europeo da esporre sul veicolo per segnalare che il mezzo trasporta soggetti non vedenti, con difficoltà motorie o con altre tipologie di disabilità e che dà, quindi, la possibilità di parcheggiare negli appositi spazi riservati.

“Nella provincia di Imperia abbiamo registrato diverse lamentele perché passano diversi mesi, anche fino a sei in certi casi, dalla data della richiesta alla data fissata per la visita medica e ciò ovviamente crea fortissimi disagi non solo ai portatori di disabilità che hanno autonomia sufficiente per guidare la macchina, ma anche a chi, solitamente un familiare, deve accompagnare il portatore che per la propria disabilità o malattia è impossibilitato a guidare. Naturalmente sarà mia cura monitorare la situazione”, ha concluso Veronica Russo.