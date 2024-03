Decreto Masaf, Parodi (FAI Ventimiglia): “Ridurre l’utilizzo dei palamiti è punitivo nei confronti della pesca sportiva”

“Con decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) l’On. Francesco Lollobrigida modifica: 1. Il numero complessivo degli ami dei palangari (palamiti) presenti a bordo e/o calati da ciascuna unità da diporto non deve essere superiore a 50, fino a oggi era 200, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; 2. È vietato l’uso di verricelli salpa-reti elettrici o collegati a motori termici. 3. A bordo delle unità da diporto, è vietata la detenzione contemporanea di palangari e salpa-reti elettrici o collegati a motori termici. La pesca sportiva è un mezzo ricreativo ed anche economico per gli operatori di settore. La pesca con il palamito è selettiva e i 200 ami è poco impattante e mira a un pescato a uso familiare e non commerciale.



"Gli appassionati in Italia sono qualche milione e solo nella mia città circa 200. Non si capisce poi il perché, di questa limitazione, quando c'è già un limite sulla quantità del pescato e comunque non è una pesca che garantisce decine di chili ma, ripeto, solo quello che è piacere di mangiare un pesce fresco di una famiglia con la soddisfazione di averlo preso con i propri mezzi dilettantistici. Nella mia lista, oltre a essere composta da frontalieri che prende il nome, erano presenti alcuni membri dei circoli amatoriali della pesca. Nel mio stesso programma elettorale, in parte, sottolineava i problemi e le preoccupazioni di questi amanti del mare. Questo è un duro colpo per gli appassionati che sono i primi difensori dei nostri mari. Per questo motivo valuterò, oltre a scrivere al Ministro, ogni iniziativa politica mirata a sensibilizzare il ministro su queste limitazioni.

Roberto Parodi, consigliere comunale Ventimiglia”.