Ventimiglia: pronti a partire per la gita in Spagna, alunni dell'Aprosio in ritardo per un autista non sobrio

Perderanno probabilmente una parte delle escursioni previste per un autista che si è presentato con il tasso alcolemico non a zero come previsto dalle normative di Legge.

Si tratta di una serie di alunni del Liceo Aprosio di Ventimiglia che, ieri mattina alle 5.30 si sono presentati per la partenza della gita in Spagna, con tappe a Barcellona e Valencia. Per l’occasione la scuola si è affidata ad una agenzia di viaggi che, a sua volta, ha noleggiato due bus.

Come previsto dalla Legge si è presentata una pattuglia della Polizia Stradale, che ha eseguito tutte le verifiche del caso ai due mezzi e, ovviamente, anche il tasso di alcol degli autisti che erano pronti a partire. Uno di questi ha presentato un valore pari 0,38, che normalmente è inferiore a quello di 0,5 massimo previsto per gli automobilisti in genere.

Ma, per gli autisti deve essere rigorosamente a zero. Gli agenti hanno quindi informato gli organizzatori che si sono immediatamente mossi per reperire un altro autista. La partenza è stata rinviata di circa due ore e, quindi, i ragazzi hanno dovuto rinunciare a una escursione prevista a Barcellona.