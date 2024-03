Raccolta alimentare dei Lions nell'ultimo weekend: donati 4.600 kg di generi di prima necessità

I lions Club della Zona B del Distretto 108 Ia3, sotto la presidenza di Aurelio Negro, hanno organizzato nel weekend scorso una raccolta alimentare in molti supermercati ottenendo un risultato molto positivo.

Sono stati raccolti 4.620 kg di prodotti a lunga conservazione e distribuiti per aiutare le persone bisognose del territorio che giornalmente chiedono generi di prima necessità. Il Lions Club di Ventimiglia ha donato 630 kg, raccolti al Conad di via Carso, alla Parrocchia di San Secondo, di Ventimiglia Alta e di San Rocco.

Il Lions Club Bordighera Host, con solo la mattina di presenza ha raccolto 260 kg al Conad City di via Sant’Antonio donando il tutto alla Parrocchia di San Rocco di Vallecrosia. Il Lions Club di Bordighera ‘8 Luoghi’, al Superstore Conad ha raccolto 1.200 kg, donati ai Padri Somaschi, al Centro Salesiani Don Bosco e alla Parrocchia dei Fiori di Bordighera.

Il Lions Club Sanremo Host, al Carrefour di Bussana ha raccolto 500 kg, donati a i Frati Cappuccini, alla Parrocchia della Mercede, del Borgo e di San Rocco. Il Lions Club Sanremo Matutia, al supermercato Coop ha raccolto 633 kg, donati alla Parrocchia di San Rocco, ai Frati Cappuccini, all'Emporio Solidale, alla CRI di Sanremo e Bordighera, e a due mamme vittime di violenza.

Il Lions Club Sanremo Ufficiali d'Italia, al supermercato Carrefour di Taggia ha raccolto 434 kg, distribuiti alla Parrocchia di San Michele Arcangelo di Ventimiglia e alla Parrocchia di Nostra Signora della Mercede di Sanremo. Infine il Lions Club Arma e Taggia ha raccolto presso l'Iperconad di Arma 963 kg, distribuiti al Centro Aiuto alla Vita di Taggia e alla parrocchia.

“Siamo davvero soddisfatti per la riuscita del service – dicono dai Lions sparsi sul territorio – e ringraziamo tutti i supermercati che ci hanno ospitati, coloro che hanno offerto parte della loro spesa per aiutare le famiglie in difficoltà e tutte le associazione che li hanno supportati nella raccolta e nella distribuzione: gli Alpini, i Rangers, la CRI e la Protezione Civile”.