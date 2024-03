Bordighera: giovedì prossimo nuovo incontro con 'Noi4You' con la Dottoressa Patrizia Sciolla

Proseguono i ‘Laboratori dell’Autostima’ dell’associazione ‘Npi4You’, divenuti ormai appuntamento fisso a Bordighera, nella sede di via Firenze 1.

Il prossimo, che si terrà giovedì alle 21 dal titolo ‘Io sono Narciso e tu?’, sarà condotto dalla dr.ssa Patrizia Sciolla, psicologa-psicoterapeuta dell’associazione. Durante l’incontro conosceremo in modo più approfondito questa personalità che spesso sentiamo nominare in modo improprio e altrettanto spesso non siamo capaci di riconoscere e gestire il disturbo.

Subendo l’abuso narcisistico entriamo in un vortice pericoloso per la nostra salute mentale, ma giustificando la fine di una relazione, colpevolizzando la patologia, saremo altrettanto in balia della confusione e della perdita della realtà.