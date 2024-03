Bordighera, il Comune chiude il 2023 con avanzo di oltre 4 milioni di euro

La gestione 2023 del comune di Bordighera chiude con un avanzo disponibile di 4.409.583,85 euro, che potrà essere destinato a investimenti e interventi con particolare riferimento al completamento di opere prioritarie per la comunità e alla manutenzione straordinaria del territorio. Sono invece pari a 10.966.799,04 euro le risorse accantonate e vincolate a garanzia degli equilibri finanziari. Sono questi i numeri principali degli schemi del rendiconto relativo all’anno appena concluso, che la Giunta ha approvato lo scorso 29 febbraio e che saranno sottoposti al consiglio comunale nel corso della prossima seduta.

"Questo risultato di gestione è frutto di una puntuale programmazione e di un attento impiego da parte dell’ente che, a fronte degli importanti investimenti avviati e/o conclusi, ha saputo equilibrare correttamente le risorse disponibili con le risorse utilizzabili. Tutto ciò in un contesto di assoluta criticità presente e futura per la finanza degli Enti locali, dovuta all’aumento dei costi di gestione" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "Nondimeno il Comune ha fatto fronte alle responsabilità nei confronti dei cittadini erogando tutti i servizi pubblici essenziali, proseguendo gli interventi sul territorio sia di manutenzione che di sviluppo e promuovendo la città con iniziative di natura turistico – culturale".

Sono state finanziate opere per la messa in sicurezza del territorio per oltre 1.950.000 euro, destinati tra l’altro all’adeguamento idraulico del torrente Borghetto (vasca d’accumulo) e al consolidamento della parete rocciosa in via Cornice dei Due Golfi. Ammontano, invece, a più di 2.000.000 euro le risorse impiegate per l’efficientamento energetico delle scuole di via Pelloux (923.507,71 euro), delle scuole Rodari, del Palazzetto dello Sport e del Teatro del Palazzo del Parco (in questi ultimi due casi anche grazie all’assegnazione di fondi PNRR).

L’attenzione dell’Amministrazione per gli impianti sportivi, tra cui il nuovo campo da calcio in zona Due Strade, è stata confermata da finanziamenti per 1.390.387,38 euro. Per il rifacimento degli asfalti e dei marciapiedi, fondamentali per la sicurezza stradale pedonale e veicolare e per il decoro della città sono stati stanziati più di 984.000,000 euro; in questa voce rientrano anche gli interventi in via Sapergo, via Garnier e le progettazioni di via Pasteur (via Mameli e via Giambranca). Il finanziamento dedicato al controllo del territorio è stato di 290.777,48 euro per sistemi di videosorveglianza; in questo ambito sono significativi anche i lavori, per più di 35.000 euro, che si stanno eseguendo sulla sede del COC COM – Centro Operativo Comunale, attivo in caso di emergenza. Nell’anno 2023 l’ente ha, inoltre, proseguito negli investimenti nell’asse turistico – culturale – sportivo, fortemente convinto del loro valore strategico per lo sviluppo dell’economia cittadina.

“Le risorse investite hanno consentito la ripresa dei flussi turistici con un significativo incremento delle presenze. Nondimeno sono giunte a conclusione alcune importati operazioni da parte di imprenditori privati e altre sono in corso; questo a dimostrazione della ritrovata attrattività del nostro territorio” - commenta il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito.​