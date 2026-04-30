Carte d’Identità Elettroniche, Vallecrosia al Mare dedica due mesi al rilascio delle Cie

Vallecrosia al Mare dedica due mesi al rilascio delle Cie, Carte d’Identità Elettroniche. Il sindaco Fabio Perri annuncia un importante e unico servizio rivolto esclusivamente ai residenti.
"Non solo una o due giornate ma ben due mesi saranno dedicati al rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche" - fa sapere il sindaco Fabio Perri - "Vogliamo aiutare e stare vicino ai cittadini. Si informa la cittadinanza che, stante il termine ultimo del 3 agosto 2026 di scadenza della validità delle carte d’identità cartacee, nell'ambito delle iniziative volte a facilitare il rilascio della nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE) in sostituzione della cartacea entro la scadenza, saranno programmate, presso il comune di Vallecrosia al Mare, aperture straordinarie degli sportelli anagrafici, esclusivamente per il rilascio della CIE (Carta d'Identità Elettronica)".
"Il periodo sarà compreso tra il 15 maggio e il 17 luglio tutti i pomeriggi dalle 14:30 alle 17:40, orario dell'ultimo appuntamento mentre la chiusura dello sportello sarà alle 18; sabato 16 maggio dalle 9 alle 13:30, orario dell'ultimo appuntamento mentre la chiusura dello sportello sarà alle 14; sabato 13 giugno dalle 14:30 alle 17:40, orario dell'ultimo appuntamento mentre la chiusura dello sportello sarà alle 18" - comunica il primo cittadino - "Prenotate il vostro turno senza fare code e attese inutili. Si consiglia vivamente di prendere appuntamento in due modi: o telefonicamente al numero 0184/253788 o con prenotazione sul 'PortaleCIE', accedendo al link https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ oppure ricercando su Google 'AGenda CIE', cliccando su 'cittadini'; seguendo le istruzioni per scegliere: giorno, orario, ritiro, ecc. E' necessario loggarsi con SPID ovvero creando un profilo utente. L’erogazione immediata e in tempo reale del servizio non sarà garantita al di fuori degli appuntamenti debitamente prenotati".
"L’emissione delle CIE proseguirà tuttavia regolarmente, compatibilmente con lo svolgimento delle attività ordinarie d’ufficio, durante il normale orario mattutino di apertura dello sportello" - sottolinea Perri - "I documenti necessari per i soggetti maggiorenni sono un vecchio documento ovvero carta d' identità cartacea; il tesserino sanitario; una fototessera recente (deve avere massimo 6 mesi); e 22,50 euro da pagarsi in loco in contanti o con il bancomat. Nel caso in cui sia stata smarrita la carta d'identità cartacea occorre presentare al suo posto la denuncia effettuata all'Autorità di Pubblica Sicurezza oltre ad un altro documento identificativo. Per i soggetti minorenni è necessaria tutta la documentazione indicata ma è necessaria anche la presenza di entrambi i genitori; nel caso in cui uno dei due genitori fosse impossibilitato dovrà compilare e sottoscrivere il modulo di delega per l’assenso, reperibile al link https://www.comune.vallecrosia.im.it/portals/1996/SiscomArchivio/4/Assenso%20genitore%20rilascio%20CIE.pdf, a cui occorre allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Se si tratta del rilascio del primo documento non è possibile utilizzare il modulo di delega. Per i soggetti stranieri, invece, oltre alla documentazione indicata occorre anche un documento identificativo rilasciato dal Paese di origine e, se extracomunitari, anche il permesso di soggiorno. Per i soggetti non autosufficienti bisogna rivolgersi direttamente all'ufficio anagrafe che ringrazio in modo particolare sia il funzionario che tutti i responsabili per la sua importante disponibilità verso la comunità".