Carte d’Identità Elettroniche, Vallecrosia al Mare dedica due mesi al rilascio delle Cie

Vallecrosia al Mare dedica due mesi al rilascio delle Cie, Carte d’Identità Elettroniche. Il sindaco Fabio Perri annuncia un importante e unico servizio rivolto esclusivamente ai residenti. "Non solo una o due giornate ma ben due mesi saranno dedicati al rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche" - fa sapere il sindaco Fabio Perri - "Vogliamo aiutare e stare vicino ai cittadini. Si informa la cittadinanza che, stante il termine ultimo del 3 agosto 2026 di scadenza della validità delle carte d’identità cartacee, nell'ambito delle iniziative volte a facilitare il rilascio della nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE) in sostituzione della cartacea entro la scadenza, saranno programmate, presso il comune di Vallecrosia al Mare, aperture straordinarie degli sportelli anagrafici, esclusivamente per il rilascio della CIE (Carta d'Identità Elettronica)".

"Il periodo sarà compreso tra il 15 maggio e il 17 luglio tutti i pomeriggi dalle 14:30 alle 17:40, orario dell'ultimo appuntamento mentre la chiusura dello sportello sarà alle 18; sabato 16 maggio dalle 9 alle 13:30, orario dell'ultimo appuntamento mentre la chiusura dello sportello sarà alle 14; sabato 13 giugno dalle 14:30 alle 17:40, orario dell'ultimo appuntamento mentre la chiusura dello sportello sarà alle 18" - comunica il primo cittadino - "Prenotate il vostro turno senza fare code e attese inutili. Si consiglia vivamente di prendere appuntamento in due modi: o telefonicamente al numero 0184/253788 o con prenotazione sul 'PortaleCIE', accedendo al link https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ oppure ricercando su Google 'AGenda CIE', cliccando su 'cittadini'; seguendo le istruzioni per scegliere: giorno, orario, ritiro, ecc. E' necessario loggarsi con SPID ovvero creando un profilo utente. L’erogazione immediata e in tempo reale del servizio non sarà garantita al di fuori degli appuntamenti debitamente prenotati".