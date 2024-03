Divertimento e solidarietà a Camporosso, Aceb consegna assegni a due associazioni del territorio (Foto e video)

Divertimento e solidarietà al centro della serata organizzata da Aceb, associazione culturale eventi benefici Aps, con il patrocinio del comune di Camporosso, ieri sera presso il centro polivalente Giovanni Falcone.

L'evento benefico si è aperto con la consegna dell'assegno al vincitore del bando di Aceb Aps per l’anno 2023: l'Asd Unione Sportiva Camporosso calcio che ha ricevuto un assegno da 6.697,80 euro. Con il contributo vinto la società sportiva potrà acquistare divise sportive per tutti i calciatori, dai primi calci alla prima squadra.

Alla presenza del vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, del sindaco di Camporosso Davide Gibelli e della sua amministrazione, del consigliere comunale di Vallecrosia Mirko Valenti e del consigliere comunale di Ventimiglia Matteo Ambesi è stato, inoltre, consegnato anche un contributo straordinario di 500 euro al Sestiere Auriveu di Ventimiglia. "Un'associazione che aiuta altre associazioni una roba mai vista eppure Stefano ci dimostra ogni giorno che riesce sempre a ripartire a darci e regalare quei sorrisi che riempiono i nostri cuori e il suo cuore che è grandissimo. E' un grande leader che riesce a racchiudere insieme tutto il suo spirito e tutta la sua voglia in questo fantastico gruppo" - dice il consigliere comunale di Ventimiglia Matteo Ambesi - "Ringrazio anche per questo ulteriore contributo per un'associazione di Ventimiglia che dimostra che dà un contributo a ogni associazione che ne fa richiesta. In sei anni ha raccolto oltre 50mila euro con eventi divertenti e utili per la società. Ogni amministrazione dovrebbe investire in queste associazioni e nel terzo settore".

"In sei anni Aceb ha elargito, in totale, 55.895,51 euro di contributi economici ad associazioni del territorio" - fa sapere il presidente di Aceb Stefano Urso - "Il prossimo bando partirà dal primo di aprile con un regolamento tutto nuovo".

Ha animato, poi, la serata lo spettacolo "Omicidio tra Supereroi, chi ha ucciso Peter Pan?” portato in scena da “I Matti per gioco", che ha coinvolto e divertito il pubblico grazie ai bellissimi costumi di Consuelo Benedetti, agli esilaranti testi di Maura Polito e alle coreografie e ai balletti del corpo di ballo della Dance Art Project. La serata è stata presentata da Federico Bruzzese, speaker di Radio Onda Ligure e di Aceb.