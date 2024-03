Sanremo: perseguita la compagna, la minaccia e le incendia l'auto. Arrestato 58enne

Un uomo di 58 anni è stato arrestato dalla Polizia per violazione della misura cautelare di avvicinamento.

L'uomo nei mesi scorsi ha perseguitato la compagna con messaggi, email, telefonate, arrivando infine a incendiarle l'auto. Episodi a seguito dei quali il Gip del Tribunale di Imperia aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare a carico dell'uomo, finito ai domiciliari. Misura poi tramutata in carcerazione quando il 58enne, al momento della notifica, ha mostrato intenti minacciosi nei confronti della donna.

Nei giorni scorsi l'uomo era stato scarcerato con obbligo di dimora e divieto di avvicinamento alla donna. Nonostante ciò, il 58enne ha ripreso con i propri atteggiamenti inviando messaggi sul telefono della compagna e appostandosi vicino a un negozio all'interno del quale si trovava la donna.

Il 58enne, difeso dall'avvocato sanremese Andrea Artioli, è stato quindi rintracciato dalla Polizia e nuovamente rinchiuso ai domiciliari in attesa del processo per direttissima che ha visto la convalida dell'arresto.

Il giudice, in questo caso, non ha disposto nuove misure cautelari (restano in vigore le precedenti) per carenza di gravi indizi e ha rinviato al 22 marzo per la prosecuzione del processo.