Sanremo: lavori sulla frana di Poggio, si punta a chiudere il cantiere per la Milano-Sanremo

Lavori in corso sulla strada per Poggio, all'altezza del Santuario della Madonna della Guardia, dove circa un mese fa la strada è franata facendo crollare il muro di contenimento e parte della carreggiata. L'impresa è al lavoro per la sistemazione del fondo e la ricostruzione della strada che ora, invece, è notevolmente ridotta in larghezza.

È, a tutti gli effetti, una corsa contro il tempo. Sia per restituire agli abitanti della frazione una strada adeguata e, soprattutto, sicura, sia per evitare che l'imminente Milano-Sanremo possa incontrare complicazioni lungo il tracciato.

Sabato 16 marzo, infatti, andrà in scena l'edizione 2024 della Classicissima di Primavera, evento ciclistico di portata internazionale e che, per tradizione, apre la stagione mondiale del ciclismo. Una strada a metà, quindi, potrebbe essere un problema non da poco.