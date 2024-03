Ventimiglia, manto stradale e illuminazione di via San Secondo: le interrogazioni del Pd

Manto stradale e illuminazione di via San Secondo al centro delle due interrogazioni presentate, questa mattina, dai consiglieri comunali del circolo Pd di Ventimiglia Vera Nesci e Alessandro Leuzzi.

"Questa mattina i nostri consiglieri comunali, Vera Nesci e Alessandro Leuzzi, hanno presentato due interrogazioni aventi per oggetto il manto stradale e l’illuminazione di via San Secondo, che, relativamente alla sicurezza dei cittadini, versa in condizioni ormai insostenibili e la possibile canalizzazione delle acque di via Bandette e via Maule" - fa sapere il circolo PD di Ventimiglia.

"Ci chiediamo e vogliamo, infatti, sapere dal sindaco e dall’assessore competente se, e in che misura, sia loro effettiva e concreta intenzione mettere in sicurezza e valorizzare questo quartiere della nostra città, sempre corteggiato in campagna elettorale e a mezzo stampa ma troppo spesso trascurato nei fatti" - dice il circolo PD di Ventimiglia.