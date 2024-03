Ventimiglia: rattoppi all'asfalto di frazione Bevera, i residenti chiedono una maggiore attenzione (Foto)

Circa un mese fa, nel tratto di strada che attraversa il paese che tutti conoscono come ‘da Flora’ in frazione Bevera a Ventimiglia, è stato effettuato un intervento che ha comportato la manomissione del suolo stradale e, dopo varie segnalazioni circa un primo ripristino fatto malissimo, il Comune si è attivato per rimediare come si vede nelle prime due foto.

“Oggi però la situazione – dicono alcuni residenti - non solo non è migliorata ma è addirittura peggiorata (come si può notare dalle foto successive) andando a creare un grave pericolo per la sicurezza di chi percorre tutti i giorni questa strada in auto e soprattutto in moto”.

“Un questi casi, quando più di ogni altra cosa bisogna garantire la sicurezza, sarebbe necessario un incisivo e diretto intervento dell’Assessore, per evitare che le pezze siano peggio del buco”.