Ventimiglia, il 4 e il 5 marzo il Comune incontra i cittadini per la nuova raccolta differenziata

L’Assessorato alle Politiche Ambientali del comune di Ventimiglia, informa la cittadinanza che Lunedì 4 e Martedì 5 Marzo, presso il Teatro Comunale alle ore 18.00, si svolgeranno due incontri tecnici aperti a tutti i cittadini interessati dal nuovo servizio di raccolta differenziata del centro di Ventimiglia (zone C4, C5, C6, C7, C8, C10, C11, C12) con isole di prossimità ad accesso controllato.

Come in occasione degli incontri tenuti presso il palazzo comunale saranno affrontate tematiche tecniche, come ad esempio la definizione del perimetro delle zone e le giornate di distribuzione e ritiro kit.

L'ente ricorda che nelle giornate 1, 2, 7, 8 e 9 Marzo, dalle 9.00 alle 15.00 presso la palestra GIL e nei giorni 4, 5, 6, 11, 12 e 13 Marzo, dalle 9.00 alle 15.00 presso il Teatro Comunale, si procederà con la distribuzione dei kit.