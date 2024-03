Bordighera: regolamentazione del traffico e delle sosta in occasione delle 'Fiera delle Anime'

Il Comune di Bordighera informa che, in occasione della Fiera delle Anime in programma domenica 10 marzo 2024, saranno attuati i seguenti provvedimenti.

Dalle ore 4.00 alle ore 19.30:

- verranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito a tutti i veicoli (eccetto i partecipanti alla Fiera delle Anime) sull'intero piazzale Otto Luoghi, sulla spianata del Capo, in via al Capo, via Garnier su ambo i lati dal civico n. 2 al civico n. 22 e nel tratto di strada tra il piazzale Otto Luoghi e la Casa Comunale;

- sarà istituito un senso unico per l’accesso alla zona ZTL (escluso i partecipanti alla fiera) con il seguente percorso: via Circonvallazione, via Al Capo, spianata del Capo, via F. Rossi.