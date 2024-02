Sanremo Verde, Riolfo (Lega): “Finanziamento Regione strategico per proteggere la biodiversità urbana"

“Bene lo stanziamento da parte dell’Assessorato allo Sviluppo Economico di 3,7 milioni di euro per 11 interventi ‘verdi’ da effettuare a Sanremo e che rientrano nell'azione 5.1.1 del PR FESR 2021-2027. Una strategia vincente per proteggere la biodiversità urbana e conservare parchi e aree verdi.

Sostituire l'asfalto con materiali permeabili nelle aree urbane, come previsto dal piano, avrà diversi vantaggi anche per la mitigazione dei cambiamenti climatici. Questi materiali, infatti, consentono all'acqua di infiltrarsi nel terreno anziché scorrere direttamente nel sistema fognario, riducendo il rischio di allagamenti e aiutando a ricaricare le riserve di acqua sotterranea e favoriscono la crescita delle piante contribuendo alla riduzione dell'effetto isola di calore. Gli interventi saranno distribuiti per lo più lungo la fascia costiera che costeggia la pista ciclabile, ma in alcuni casi si raggiungeranno anche i versanti collinari. Gli spazi verdi e la presenza aree più naturali in città porteranno anche a una migliore salute mentale e fisica delle persone, riducendo lo stress, migliorando il benessere emotivo, fornendo luoghi per il ricrearsi e fare attività fisica. Grazie all’Assessore Alessio Piana per il lavoro svolto e l’attenzione verso il nostro territorio”.

Lo dice in una nota Mabel Riolfo, vicecapogruppo della Lega in Regione Liguria e membro della II Commissione Salute e Sicurezza Sociale.