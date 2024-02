Sanremo: “Grazie all’assessore regionale Alessio Piana al via ‘Sanremo verde’, impegno della Lega per territorio"

“Mi congratulo con l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessio Piana per lo stanziamento di ben di 3,7 milioni euro necessari a finanziare 11 interventi green a Sanremo andando a incidere positivamente sulla preservazione del nostro habitat e sul benessere di chi lo vive”.

Lo afferma in una nota il Segretario Provinciale della Lega Antonio Federico. “Questi nuovi specifici stanziamenti a favore della Città dei Fiori - prosegue Federico - andranno a incidere in positivo sul contesto urbano. Gli interventi interesseranno tutta la città, dal centro con pavimentazioni drenanti, a nuovi percorsi per gli sport outdoor, alla pista ciclabile e infine anche il margine collinare. Sul tema del mantenimento della biodiversità è doveroso ricordare che anche il nostro Vice-Presidente della Regione Alessandro Piana, sta lavorando grazie ai fondi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) che scadrà nel 2025 per poi proseguire con il Complemento di Sviluppo Rurale CSR da 207 milioni fino al 2027”.

“L'impegno della Lega si traduce in fatti e questi ne sono la dimostrazione. Sono convinto che a Sanremo - conclude il Segretario Leghista imperiese - con Gianni Rolando Sindaco, faremo un ottimo lavoro di squadra che porterà ulteriori benefici al territorio e ai nostri cittadini”.