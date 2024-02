Festa della donna, tre gli eventi organizzati dalla Scuola di Pace di Ventimiglia

Anche quest’ anno assistiamo non solo a una crescente violenza fisica e psicologica contro le donne, ma anche a una endemica incapacità a cogliere il ruolo positivo che le donne potrebbero svolgere per costruire una società che valorizzi i sentimenti, la pace e la giustizia. In questo contesto Scuola di Pace di Ventimiglia organizza in collaborazione con diverse associazioni tre importanti eventi.

Sabato 2 Marzo 2024 con Troubar Clair e con l’Orchestra Note Libere di Sanremo, alle ore 18.00 presso la sala polivalente della Chiesa di Sant’Agostino “MIGR’AZIONI MUSICALI ” - Concerto del quartetto d’archi dell’Orchestra Note Libere e del coro Troubar Clair, musiche di,Vivaldi, Morricone e De Andrè - Ingresso offerta libera a sostegno del premio “TESTIMONE DI PACE” che quest’anno verrà consegnato il 21 Aprile 2024 alle rappresentanti di due Associazioni di Donne Palestinesi e Israeliane che da anni si battono per la Pace e che richiedono uguale dignità, libertà e democrazia per i due Popoli.

Domenica 3 Marzo 2024 e in caso di pioggia in data da destinarsi il Gruppo Uncinetto Giardino Levratto di Bordighera proporrà coperte realizzate a mano che verranno vendute a un prezzo minimo di € 25,00. Il ricavato sarà destinato a sostenere iniziative di Scuola di Pace.

Venerdi 08 Marzo 2024 con l’associazione PENELOPE e SPES, alle ore 19 presso il salone SPES C.so Limone Piemonte, 63 Roverino “8 MARZO IN MUSICA - cosa vuol dire sono una donna - ricordar cantando”, una serata di karaoke in allegria. Cena conviviale, menù : ricchi antipasti, pasta e fagioli,dessert. Bevande escluse costo € 13,00 Prenotazioni all cell. 333 3530 598 Carmela Antelmi. Prevista anche la lotteria: ogni partecipante può contribuire acquistando un biglietto al prezzo di € 2,00 e portare con sè un cadeau da condividere come premio della lotteria.