Vento forte in tutta la provincia: serie di interventi dei Vigili del Fuoco a Sanremo, Santo Stefano e Ospedaletti

Serie di interventi, nelle ultime ore per i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Imperia e per i distaccamenti di Sanremo e Ventimiglia, per il forte vento che si sta abbattendo anche sulla nostra provincia. Le raffiche hanno raggiuno in alcuni casi anche i 70 km/h sulla costa.

Il primo, ieri sera poco dopo le 21, ad Ospedaletti in corso Marconi dove era segnalato un palo pericolante. Situazione analoga, questa volta per una tenda che rischiava di cadere in strada, in via Martiri della Libertà a Sanremo.

Poco dopo le 23, a Santo Stefano al Mare è stato messo in sicurezza un albero mentre, questa mattina i Vigili del Fuoco stanno intervenendo in via Grossi Bianchi per un altro palo pericolante e per il dissesto statico di un muro, in via dei Garofani ad Ospedaletti.