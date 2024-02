Ventimiglia: incendio in uno scantinato, palazzina evacuata in via San Secondo

Intervento di Vigili del Fuoco, 118 e forze dell'ordine questa sera a Ventimiglia, in via San Secondo, per un incendio divampato all'interno di uno scantinato.

Le fiamme, partite per cause in fase di accertamento, hanno provocato una coltre di fumo che si è diffusa in tutta la palazzina attraverso le scale, tanto da costringere i soccorritori a evacuare alcuni appartamenti.

Non si segnalano feriti gravi, mentre una donna, intossicata, è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari. Sull'origine dell'incendio indagano le forze dell'ordine.