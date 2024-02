Sanremo, in arrivo "Roma insolita": la mostra personale di Manuela Martorana

Domani, alle ore 19.00, si terrà l'inaugurazione della mostra personale di Manuela Martorana dal titolo "Roma insolita" presso il bar "OltreOltrelacqua" in corso Orazio Raimondo 93 a Sanremo; le foto rimarranno esposte per due mesi.

Martorana ha conseguito notevoli riconoscimenti in ambito nazionale, tra cui il prestigioso primo premio foto colore al 'Vinci Photo Contest 2023', segno del suo talento e della sua capacità di trasmettere con sensibilità la bellezza del mondo che ci circonda. Ha inoltre ottenuto il terzo premio colore, ricevendo la medaglia bronzea della FIAF, al 58° Trofeo Cupolone BFI CAFIAP, dimostrando la sua abilità nel catturare i dettagli sorprendenti che spesso sfuggono all'occhio non allenato. La sua dedizione l'ha resa più volte vincitrice come migliore autrice sanremese al Concorso Nazionale Memorial Angelo Pavan, consolidando ulteriormente la sua reputazione nel panorama fotografico locale.

Il suo talento è stato riconosciuto anche alla decima edizione di questo concorso dove ha ottenuto il secondo posto nel tema Libero colore. Ha perfezionato le sue abilità attraverso un master in Dog Photography, specializzandosi in un campo che richiede una profonda comprensione sia della tecnica fotografica che del soggetto.

La sua collezione "Roma Insolita" ci invita a riscoprire la Città Eterna da prospettive inesplorate, svelando angoli nascosti e momenti di vita che insieme compongono il mosaico vibrante e complesso di Roma. Attraverso il suo obiettivo, Manuela Martorana svela Roma in tutta la sua bellezza inattesa, ricordandoci che la magia può trovarsi negli angoli più insoliti. Vi invitiamo a immergervi nelle immagini catturate per esplorare una Roma lontana dalle solite prospettive, una Roma che vibra di vita, storia e mistero.