Sanremo: 'Il Mare, tra sostenibilità ed opportunità lavorative', un incontro con gli studenti (foto)

Lunedì 26 Febbraio, giornata di pioggia, grazie alla disponibilità del Console del Mare Walter Vacchino, il cinema 'Centrale' di Sanremo è stato protagonista di un evento tra gli studenti liceali, il Comune, la Capitaneria di Porto di Sanremo ed il Consolato del Mare, che fa parte della 'Famija Sanremasca'. Tema dell’incontro: 'Il Mare, tra sostenibilità ed opportunità lavorative'.

"Si è trattato di un evento dedicato alla tutela del Mare - si spiega nel comunicato - ed alle sue prospettive occupazionali, organizzato dalla Sara Tonegutti, Assessore cittadina all’Ambiente, dalla Comandante dell’Ufficio Circondariale di Sanremo, Tenente di Vascello Isabella De Luca, e dalla Biologa marina, Console del Mare, Sabina Airoldi. Ha visto anche presenti Ginevra Testa, PhD Student Università di Genova ed i Consoli del Mare: Barbara Amerio, CEO del Gruppo Permare, Presidente Autostrada dei Fiori, G.B. Borea d’Olmo, direttore porto di Ventimiglia, Giuseppe (Beppe) Zaoli, presidente Yacht Club Sanremo ed imprenditore".



"Gli studenti dell’ITTL 'A.Doria', già Istituto Nautico, accompagnati dal loro docente Prof. Timm, sono stati i primi ad ascoltare gli interventi della giornata. Dopo i saluti e ringraziamenti istituzionali da parte dell’assessore Sara Tonegutti la biologa Sabina Airoldi ha ampiamente illustrato le principali caratteristiche degli otto cetacei presenti in Mediterraneo e nelle acque del Santuario Pelagos. Evidenzia la vitale importanza del 'fitoplancton'. Le analisi del gruppo Thethys, del quale è appassionata ricercatrice, spaziano nei campi vasti della biologia marina e della tecnologia, al fine di far comprendere e difendere questo mondo di biodiversità da molti apprezzato, ma ancora insufficientemente divulgato. Vi sono spazi occupazionali per la ricerca, la corretta impostazione delle attività di 'Whale watching' nel Santuario Pelagos e nel mondo".



"Di seguito la Comandante Isabella De Luca ha esaurientemente illustrato tutti i vari compiti ed attività della Guardia Costiera in vari ambiti professionali, lavorativi ed ambientali. Compiti delicati e preziosi che salvaguardano la salute, il territorio, la sicurezza eseguiti con costanza e determinazione affrontando difficoltà ed ostacoli. Una professione ed una carriera possibili per i giovani animati da spirito di servizio e buone competenze. Nel 1973 nasce a Sanremo il 'Gruppo Permare' del Console Fernando Amerio, padre di Barbara Amerio che ci ricorda e riassume i primi anni della affermata ed innovativa azienda nautica, che progetta e costruisce yacht che vincono premi per le loro straordinarie qualità. Ricerca, invenzioni, nuovi materiali, individuazione dei settori trainanti, uno studio continuo al fine di affrontare le sfide di progetti dotati di bassi consumi, eleganza e stile, venduti in ogni parte del mondo. Gli spazi lavorativi e professionali nella cantieristica nautica vi sono ma è di certo richiesto un buon livello di preparazione e competenze che non solo una buona scuola possono dare. Corsi, esperienze dirette, stage di apprendimento e grande passione possono di certo portare a buoni risultati. Il Console G.B. Borea d’Olmo ha narrato le sue prime esperienze di navigazione, di regate, ed anche di drammatici rischi di naufragi. Una buona scuola per diventare prima Direttore dell’ approdo di Porto Rotondo, in Sardegna, poi dei Porto di Monaco, ed infine del Porto di Ventimiglia 'Cala del Forte'. Consiglia e reputa indispensabile, per attività legate alla portualità, la buona conoscenza di più lingue straniere, competenze nelle attività di marineria ed anche di 'hosptality'."



Il Console Zaoli, titolare di una rinomata veleria a Marina degli Aregai, invita gli studenti ad andare a visitare i laboratori e rendersi conto della grande complessità e competenze necessarie alla progettazione e produzione di strumenti per la navigazione come le vele. Dai materiali di un tempo, lino, canapa, con i quali sono state assemblate le 27 vele della Amerigo Vespucci, ai nuovi materiali molto sofisticati come 'fibre di carbonio'. Come Presidente dello Yacht Club Sanremo motiva i giovani allo studio ed alle attività nautico-veliche, indispensabili per molte attività professionali, compreso il conseguimento delle patenti nautiche e di comando di Navi da diporto. Ginevra Testa, arrivata da Genova, fornisce, con precisione ed accuratezza, informazioni legate alla 'Blue Economy', sfruttamento sostenibile delle risorse marine per la crescita economica. Quindi un obiettivo importante è quello di promuovere una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse marine che possa contribuire allo sviluppo economico senza compromettere gli ecosistemi per le generazioni future. La dinamica del tessuto imprenditoriale italiano vede oggi 228.190 imprese dell'economia del Mare, quindi pari al 3,8 della incidenza dell'economia totale. La Liguria si connota come la protagonista della 'Blue Economy' con il 10,5% delle imprese della regione attive nella economia del Mare".



"Il Console del Mare Gianni Manuguerra, coordinatore esterno, ringrazia tutti i partecipanti, soprattutto gli studenti dell’ IIS Colombo ed i loro docenti, intervenuti numerosi ed interessati, e del 'Nautico' di Imperia ed in particolar modo il Console Walter Vacchino per aver reso possibile questa giornata sul Mare".