Con i Lions Club tra Ventimiglia e Taggia sabato prossimo una giornata per la raccolta alimentare

I Lions Club della ‘Zona B’ del Distretto 108 Ia3 (Ventimiglia, Bordighera Host, Bordighera Otto Luoghi, Sanremo Host, Sanremo Matutia, Sanremo ufficiali d'Italia Alpi Marittime, Arma e Taggia) effettueranno, sabato prossimo, una grande raccolta alimentare per soddisfare le esigenze di coloro che vivono in situazioni di bisogno nel nostro territorio e che giornalmente si rivolgono alle Parrocchie, alla ‘Mensa dei poveri’, all'Emporio Solidale, alla Croce Rossa o ad altre associazioni benefiche.

I soci saranno affiancati nella preparazione e nella distribuzione dei prodotti a lunga conservazione da alcune associazioni di volontariato (Alpini, Rangers, Croce Rossa e Protezione Civile). Sotto i supermercati che hanno aderito all'iniziativa Lions.

Ventimiglia: Conad via Carslo con il Lions Club Ventimiglia

Vallecrosia: Conad Superstore di via Roma con il Lions Club Bordighera 8 Luoghi

Bordighera: Conad via Sant’Antonio con il Lions Club Bordighera Host

Sanremo: Carrefour Bussana con il Lions Club Ufficiali d'Italia

Sanremo: Coop di corso Matuzia con il Lions Club Sanremo Matutia

Arma di Taggia: Spazio Conad con il Lions Club Arma e Taggia

Saranno raccolti cibi a lunga conservazione e prodotti per l'infanzia (omogeneizzati, pastine, biscotti, pannolini e prodotti per l'igiene).