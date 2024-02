Sanremo: consulenze triplicate nel bilancio del Comune, Fellegara "Servono competenze interne"

“Leggiamo su Sanremo News che, dai dati ricavati dal bilancio comunale alla voce ‘consulenze esterne’ nel 2023 i costi sono triplicati. Infatti nell'ultimo anno l’amministrazione di Sanremo ha speso all'incirca 350.000 euro per incarichi assegnati a consulenti esterni. Nel 2022, alla medesima voce figuravano ‘soltanto’ 110.000 euro”.

Interviene in questo modo Fulvio Fellegara, candidato a sindaco per il centrosinistra, che prosegue: “Le cifre sopra rappresentate indicano la necessità di ripristinare competenze interne (sono state assegnate consulenze anche in aiuto al rup per la gestione di gare) che sono fondamentali per il controllo e la gestione pubblica”.

“Sarà prioritario per noi – termina Fellegara - intervenire sull'organizzazione della macchina comunale, all'insegna della valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori e partendo anche dalla formazione laddove necessaria per ripristinare i normali principi di controllo pubblico e di trasparenza.