Ventimiglia, parcheggi a Latte. Scullino: "Opera ferma da anni, quali sono i motivi?" (Foto)

"E’ urgente che il sindaco Di Muro si interessi dello strano e interminabile cantiere del parcheggio comunale a Latte da nove posti auto e verifichi quali sono i motivi per cui non viene consegnata quest’opera costruita con soldi pubblici" - dice l'ex primo cittadino di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino riferendosi ai parcheggi comunali a Latte , frazione della città di confine, iniziati ormai più di sei anni fa.

"Il parcheggio comunale a Latte è stato realizzato in scomputo di oneri dalla ditta Emea. I lavori sono iniziati con l’amministrazione Ioculano, nel 2017 circa, sono ancora da ultimare e, quindi, da consegnare agli abitanti che ne hanno particolarmente bisogno, considerato che in quel tratto di strada è difficilissimo parcheggiare in sicurezza" - sottolinea Scullino - "Nelle vicinanze, oltre agli abitanti, vi sono una farmacia, un ufficio postale, quattro pubblici esercizi, un meccanico e una parrucchiera".

"Urge, perciò, un forte e determinato interessamento per aprire questa struttura comunale che, anche se piccola, darà un minimo ma prezioso servizio" - conclude Scullino - "Il parcheggio è atteso da tutta la popolazione della frazione".