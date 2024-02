Scomparsa di Colomba Tirari, le condoglianze dell'associazione Sportiva Dilettantistica Scuole basket Riviera Fiori

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Scuole basket Riviera Fiori esprime vive condoglianze ai familiari per la scomparsa della maestra Colomba. Il presidente Sergio Balocco ricorda con emozione le innumerevoli collaborazioni con l'insegnante.



La maestra Colomba era una delle poche insegnanti che capiva l'importanza educativa della attività motoria a scuola. Riusciva a coinvolgere in maniera gentile bambini e adulti in diverse iniziative che sembravano impossibili da realizzare. All'inizio della la sua militanza nell'UNICEF aveva organizzato con noi un bellissimo spettacolo al Palazzo Parco coinvolgendo una ottantina di bimbi/e. Ricordi indimenticabili...".