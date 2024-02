Inverno caldo e mimosa in anticipo: il clima accelera i tempi, ma prezzo e qualità restano soddisfacenti

Le temperature medie restano alte e lo scenario si ripete. Anche nel 2024 la mimosa è fiorita ampiamente in anticipo, circostanza che cambia non poco le dinamiche del mercato in vista dell’8 marzo. I floricoltori, per evitare danni al prodotto, sono stati costretti ad anticipare il raccolto e già adesso i frigoriferi sono pieni in attesa della vendita.

Le buone notizie, però, arrivano alla voce ‘prezzo’ e ‘qualità’, come confermano le parole del direttore del Mercato dei Fiori di Sanremo, Franco Barbagelata: “Siamo tranquilli, il prodotto è tutto in scatola e non ci sono contrattazioni. Nel deposito è rimasta solamente mimosa sfusa, tutti la incartoneranno negli ultimi giorni. Il venduto in scatola è stato sistemato dai professionisti, c’è la certezza della qualità”.

“Per quanto riguarda il prezzo siamo sugli 8/9 euro al chilo all’ingrosso, stabile rispetto all’anno scorso - prosegue Barbagelata - la richiesta del mercato estero è buona ed è ripartito anche in Est Europa, anche se poco con la Russia. E anche le incertezze date dalle guerre si riflettono in modo negativo. Per quanto riguarda le apre produzioni, stiamo soffrendo la mancata produzione di dicembre e gennaio per via del caldo, non tutto è fiorito al momento giusto”.