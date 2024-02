Sanremo: altri 500 mila euro per gli asfalti, ecco le strade interessate dai lavori

A Sanremo è sempre caldo il tema asfalti, fra strade che hanno già visto un restyling e altre che, per contro, avrebbero bisogno di un netto rinnovamento.

L’amministrazione comunale sanremese ha recentemente approvato la delibera per lo stanziamento di oltre 500 mila euro ultimi a proseguire con il piano asfalti che nei mesi scorsi ha visto investimenti di diverse centinaia di migliaia di euro sulle strade comunali.

“Sono state reperite risorse per intervenire in diverse zone - commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella - interverremo in varie zone tra cui rio Massè, strada Villa, strada Magnan Colabella, via Montà di Lanza, via D’Annunzio oltre al completamento del Solaro, la zona di San Lorenzo e altre strade nelle frazioni”.

“L’elenco delle strade interessate dai lavori verrà aggiornato nei prossimi giorni” conclude Donzella.