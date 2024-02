Sanremo, ‘Andiamo!’ attivati i canali di contatto diretto con i cittadini: “L’ascolto è il motore del cambiamento”

Il movimento civico ‘Andiamo!’, fondato dall’ex sindaco Maurizio Zoccarato, ha attivato una serie di canali diretti con i cittadini.

“L’ascolto è il motore del cambiamento – evidenzia il direttivo del movimento – e, per questo, abbiamo attivato canali di contatto diretto con i cittadini, per ascoltare i bisogni, raccogliere le segnalazioni e condividere progetti per Sanremo. Andiamo!, come abbiamo già affermato, focalizzerà l’attenzione sulla vivibilità della città: dalle strade, all’arredo urbano”.

Si può contattare il numero whatsapp +393275493313 ma anche i canali social: la pagina Facebook Andiamo! Sanremo e il profilo Instagram @andiamosanremo. “La vostra opinione è importante – termina ‘Andiamo!’ - perché la città abbia cura dei suoi abitanti”.