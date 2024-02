Tempo perturbato sulla Liguria: attesa una mareggiata sul centro e sul ponente ligure

Interesserà la Liguria fino a domani il passaggio perturbato che sta portando piogge su tutta la regione, in progressiva intensificazione; sabato residua instabilità post-frontale causata da aria fredda in quota. Nell'odierno bollettino di vigilanza non è esclusa per questa notte la possibilità di qualche isolata grandinata o temporale, localmente forte. Nelle prossime ore inoltre sono attesi venti di burrasca dai quadranti meridionali fino a 60-70 km orari e una mareggiata sul centro e sul ponente ligure.

Domani, venerdì 23 febbraio, piogge diffuse al mattino anche con carattere di rovescio e poi lento miglioramento, sabato residua instabilità con isolati piovaschi.