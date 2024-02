Riva Ligure: confermate anche per il 2024 dall'Amministrazione le tariffe dei parcheggi

La Giunta comunale di Riva Ligure ha confermato per il 2024 le stesse tariffe dello scorso anno per i parcheggi della cittadina rivierasca.

Confermati gli orari, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 20. Per piazza Ughetto il costo sarà di un euro l’ora con la gratuità del lunedì mattina e mezz’ora gratis una volta al giorno. Situazione identica per via Martiri.

Previsti anche gli abbonamenti. Quello annuale (dal 1° gennaio al 14 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre) costerà 50 euro mentre, per il periodo estivo 180. Sarà possibile, per l’estate, fare anche un abbonamento mensile da 70 euro.