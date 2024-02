Eleonora Rubino al Museo Civico di Sanremo per Unitre: conferenza su Dop, Igp, Made in Italy, Pat, De.Co. e Prodotti Liguri

Eleonora Rubino ha tenuto, al Museo Civico di Sanremo nell’ambito del ciclo di incontri dell’Unitre per l’anno accademico 2023-2024, una conferenza su alcuni dei temi affrontati nel suo libro “La disciplina giuridica del marchio nel settore agroalimentare. Dop, Igp, Made in Italy, prodotti Liguri e focus sull’Oliva Taggiasca”, tab edizioni, Roma.

Nell’ex sala consiliare del seicentesco Palazzo Nota, di fronte ad un pubblico numeroso ed attento, Eleonora Rubino ha relazionato su aspetti giuridici e anche storici culturali riguardanti le DOP, le IGP, con particolare attenzione alle due dop agroalimentari liguri (Olio Dop Riviera Ligure e Basilico Genovese Dop), il Made in Italy, i Pat, le De.co. e i Prodotti Liguri.

Gli argomenti affrontati dalla dottoressa durante l’incontro pomeridiano sono stati selezionati fra i molteplici aspetti che l’autrice ha trattato nel suo volume, frutto della rielaborazione della sua tesi di laurea, conseguita con 110 e lode e dignità di stampa presso l’Università degli Studi di Genova. Un libro in cui sono esaminate le tipologie di segni distintivi utilizzati nel settore agroalimentare, è riservata una particolare attenzione al Made in Italy e ai temi ad esso correlati e viene dedicato un approfondimento giuridico e storico culturale ai prodotti della Liguria in un’ottica di promozione e valorizzazione delle eccellenze del territorio.