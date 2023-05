“Sanremo come non l’hai mai vista”: dal 18 maggio parte la nuova promozione internazionale della Città dei Fiori

Presto l’Italia e l’Europa conosceranno Sanremo come non l’hanno mai vista. Dal 18 maggio prenderà il via la nuova campagna promozionale del Comune, ideata e sviluppata dall’agenzia web RebelDigital, che vedrà la Città dei Fiori sugli schermi di oltre 200 cinema del nostro Paese e su smartphone e computer di milioni di europei.

Il claim è chiaro: “Sanremo come non l’hai mai vista”. Il video promozionale di 30 secondi mostra vedute spettacolari della città girate con il drone mettendo in luce non solo il panorama, ma anche il grande patrimonio artistico e culturale della destinazione Sanremo, dalla Madonna della Costa alla chiesa di Bussana Vecchia passando per il Forte di Santa Tecla.

In Italia sarà trasmesso nei cinema prima delle proiezioni, mentre in Europa andrà sui siti più visitati in Francia, Germania, Austria, Belgio, Olanda, Svizzera, Irlanda, Svezia e Norvegia riadattato in una versione da 15 secondi. Dopo una iniziale campagna video la promozione “Sanremo come non l’hai mai vista” proseguirà con i banner, sempre sugli stessi portali internazionali. Tutto riporterà al sito turistico del Comune www.sanremoliveandlove.it.

Poi si tornerà al mercato italiano con lo spot da 15 secondi su RaiPlay, YouTube e Vevo. La campagna, inoltre, si estenderà anche alle radio con lo spot in voce su Radio1, Radio2, Radio3, Isoradio e Radioitalia. Senza dimenticare la promozione parallela data dalla tappa sanremese del tour nazionale di RDS. Il video integrale, della durata di circa un minuto e 30 secondi, sarà pubblicato sui canali web e social del Comune di Sanremo con passaggi inediti non inseriti nelle due clip da 15 e 30 secondi.

Il tutto per uno stanziamento di 140 mila euro approvato dalla giunta matuziana e frutto del lavoro svolto al Tavolo del Turismo.