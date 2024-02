Ventimiglia: il 10 marzo una giornata di studio delle erbe spontanee organizzato da 'Terre di Grimaldi'

Visto il successo della scorsa edizione, che ha registrato il tutto esaurito, anche quest’anno l’associazione ‘Terre di Grimaldi’ organizza, per domenica 10 marzo, una giornata di studio delle erbe spontanee commestibili del nostro territorio, in compagnia di Laura Brattel, herbaria.

Appassionata di botanica da sempre, è laureata come linguista storica e si è occupata a lungo dello studio del territorio. Ha collaborato con giornali e riviste savonesi con articoli di botanica e di storia, e a settembre 2022 ha pubblicato una guida alle erbe spontanee commestibili della nostra tradizione, nel quale racconta 38 diverse specie dal punto di vista botanico, storico, officinale ed alimentare.

Nel corso della giornata condurrà i partecipanti alla scoperta delle piante che da sempre hanno costituito l’alimento e medicamento principale dei popoli che ci hanno preceduti. L’appuntamento è per le 9,30 in via Voronoff 13 a Grimaldi Superiore.