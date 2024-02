Sanremo: spiaggia per cani ai 'Tre Ponti' devastata dal mare, chi la usa chiede un intervento (Foto)

La spiaggia dove era consentito l’accesso anche ai cani, nella zona iniziale dei ‘Tre Ponti’ a Sanremo, è stata devastata dalle mareggiate. Come accade quasi ogni inverno, l’arenile della zona che non è protetto da scogliere o altro, si ritrova sempre a fare i conti con la forza del mare.

Due anni fa erano stati eseguiti degli ottimi lavori sulla prima spiaggia libera di strada Tre Ponti, dove è appunto consentito l'accesso con i cani. Erano state posate le pietre sulla spiaggia, installate le docce e il bidone per la raccolta rifiuti. Un ambiente accogliente per i bagnanti che amano andare al mare con il proprio amico a quattro zampe che, nelle torride giornate estive, può godere di qualche ora di ‘frescura’, in mare.

Ad oggi la spiaggia è stata devastata dalle mareggiate, come si può vedere nelle foto. Le docce sono rotte, sono presenti rifiuti come tubi in plastica e blocchi di cemento danneggiati. I fruitori della spiaggia chiedono un intervento all’Amministrazione per sistemarla, visto che la bella stagione è alle porte: “Sarebbe molto utile – dicono - anche portare via quella lastra di cemento presente da anni. Ora è sotto le pietre, ma si vede nelle foto ed è molto brutta e inquinante. Confidiamo molto nell’intervento dell'Assessore Sara Tonegutti, persona molto attenta alla tutela dell'ambiente”.