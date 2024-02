Niente più prelievi dei volontari a domicilio per le categorie fragili, Icoulano “Decisione assurda”

“L'Asl 1, con una breve e secca nota, ha comunicato la scelta di eliminare la possibilità di conferire i prelievi da parte di soggetti esterni alla stessa azienda. Questa decisione crea un disservizio enorme anche perché l'Assistenza Domiciliare Integrata (Adi) non è in grado da sola di fornire questo tipo di servizio soddisfacendo il fabbisogno della nostra provincia di Imperia. Si lasceranno così molti utenti, abituati a usufruire di una rete informale di assistenza, senza un riferimento: stiamo parlando di persone chiaramente in situazioni di bisogno, in situazioni di salute precaria”.

Lo ha detto il Consigliere Regionale Enrico Ioculano, che prosegue: “Questa scelta da parte della dirigenza dell'Asl avviene dall'oggi al domani, senza preavviso e senza un confronto neppure con gli addetti ai lavori della stessa azienda sanitaria pertanto ieri, appena venuto a conoscenza del fatto, ho chiesto attraverso un'interrogazione in Regione quali siano le motivazioni alla base di una scelta così dissennata che crea questo disservizio proprio alle persone più fragili".