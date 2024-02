Elezioni Sanremo: ora è ufficiale, 'Sanremo al Centro' si schiera con Alessandro Mager

La cosa era nell'aria da tempo, ora è ufficiale: 'Sanremo al Centro', la lista del sindaco Alberto Biancheri, sosterrà Alessandro Mager alle prossime elezioni amministrative.

“Dopo un approfondito dibattito interno nelle ultime settimane tra le sue varie componenti - dicono da 'Sanremo al Centro' - abbiamo deciso di sostenere il candidato sindaco Alessandro Mager. Persona preparata e concreta, è ritenuto il candidato sindaco giusto per portare avanti nei prossimi anni quel progetto di sviluppo della città avviato dall'amministrazione Biancheri con le tante opere messe in cantiere e per mettere mano, nel contempo, alle migliorie necessarie legate alle piccole cose del vissuto quotidiano cittadino”.