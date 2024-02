Sanremo: nuovo incidente in via Bonmoschetto, i residenti "Il comune deve allargare la strada!"

Esplode nuovamente la rabbia e la protesta dei residenti di via Bonmoschetto a Sanremo, per quanto accade regolarmente nella piccola stradina che unisce l’Aurelia nella zona di Villa Helios con via Padre Semeria, all’altezza del campo del Carmelo.

Si tratta di una piccola via di comunicazione, molto utilizzata dai sanremesi che la conoscono, per evitare il traffico e le code di corso Matuzia ma che, essendo strettissima, è spesso teatro di incidenti e di blocchi per la presenza di mezzi ingombranti o perché due auto rimangono incastrate tra loro.

Questa volta è un incidente, fortunatamente non grave, a far scatenare la protesta del comitato che i residenti hanno creato da tempo, anche per sollevare altri problemi come ad esempio le antenne 5G. L’incidente ha visto sfortunato protagonista un 49enne che, a bordo di uno scooter, si è scontrato con un’auto riportando ferite che saranno poi medicate in ospedale in codice giallo di media gravità.

Ma, vista la strada, è stato difficile per il 118 trovare una piccola ambulanza che potesse raggiungere il luogo dell’incidente. Molti i residenti che, vista la situazione, hanno nuovamente protestato per le condizioni della strada. “Anche in occasione di soccorsi nelle abitazioni per malori di vario genere – dicono – le ambulanze devono fermarsi prima e, quindi, salire con le barelle perché altrimenti rimarrebbero incastrati”.

Da oltre 40 anni i residenti di via Bonmoschetto, oggi riuniti in un comitato, hanno chiesto al comune di poter allargare la strada. “Negli ultimi tempi si sono svolti alcuni sopralluoghi – proseguono – ma, al momento, nulla si muove. I proprietari dei terreni si sono sempre dichiarati disponibili a cedere i metri necessari per realizzare una strada più ampia, ma tutto è sempre fermo”.

Secondo quanto ci hanno raccontato i residenti, alcuni mesi fa anche un camion dei Vigili del Fuoco non è riuscito ad arrivare sul luogo dell’intervento e, infatti, ricordiamo diversi incendi nei campi incolti della zona, sui quali i pompieri hanno avuto difficoltà di movimento e anche l’arrivo degli elicotteri per lo spegnimento.

Questa mattina l’ennesimo episodio con l’incidente che sarà rilevato dai Carabinieri, ma i residenti di via Bonmoschetto chiedono al comune un intervento celere e risolutivo, per poter avere una strada più larga e ovviamente più sicura.