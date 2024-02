Sanremo: franato il muro alla 'Vesca', ieri mattina sopralluogo del Comune ma deve intervenire l'Anas

Si è svolto ieri mattina un veloce sopralluogo del Comune di Sanremo, con il dirigente del settore Danilo Burastero, sul luogo della frana di un muro di contenimento e del conseguente crollo di parte della ex cucina del bar tabacchi di zona ‘La Vesca’.

Un crollo che ha provocato lo sgombero dei coniugi ultra 70enni, di Carmelo Scandinaro e Grazia Sette, ora ospitati da uno dei due figli. Il Comune di Sanremo sta vagliando con attenzione la situazione anche se, il tratto interessato è di competenza dell’Anas. Proprio per questo, nel corso della mattinata, i tecnici di palazzo Bellevue hanno ascoltato i colleghi dell’ente statale per capire il da farsi.

Palazzo Bellevue, sabato scorso, ha subito interpellato l’Ing. Buschiazzo, attraverso il dirigente del settore Lavori Pubblici, Danilo Burastero. Si cercherà di capire cosa abbia provocato il crollo del muro e della parte di cucina dell’ex bar tabacchi e non è escluso che derivi dai lavori di palificazione, che hanno ovviamente visto diverse vibrazioni, tra l’altro avvertite anche dai residenti della zona, compresi i coniugi Scandinaro.

“Gli uffici comunali stanno svolgendo una serie di approfondimenti – dice l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune, Massimo Donzella - per eseguire i primi interventi di messa in sicurezza e di consolidamento da parte dei privati e di Anas. Stiamo portando avanti il tutto in modo celere per dare risposte al più presto possibile. Sicuramente la competenza, in questo caso, è di Anas, ma stiamo verificando anche quei volumi ricavati all’interno per eliminare tutti i pericoli che dovessero esserci. Stiamo valutando sul piano tecnico le scelte da fare e attendiamo un sopralluogo da parte di Anas, che è stata avvisata dell’accaduto dal Comune”.

Mentre i due coniugi attendono di capire se e quando potranno rientrare a casa, serviranno verifiche molto precise, per garantire la loro sicurezza. Già da tempo, ma soprattutto dopo i fatti di venerdì scorso, i due coniugi e i figli lamentano una situazione di stallo che ormai si protrae da anni, con danni economici altissimi insieme alla perdita della licenza dei tabacchi, che viene automaticamente tolta dopo un anno di stop.