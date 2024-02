Santo Stefano al Mare: all’Aregai Marina & Residence dal 1° marzo la 'Certificazione InBici'

Dopo un laborioso percorso formativo durato oltre un anno, il graduale adeguamento degli spazi e la rimodulazione di alcuni servizi, il 1° marzo 2024 l’Aregai Marina & Residence riceverà finalmente la 'Certificazione InBici', ovvero l’attestato che iscriverà ufficialmente la struttura di Santo Stefano nell’albo dei migliori Bike-Hotel d’Europa.

"Un traguardo importante per una struttura ricettiva - si spiega nel comunicato - già molto apprezzata dai turisti del pedale che, dai primi giorni di primavera, amano soggiornare in questo albergo per la qualità dei servizi e per la posizione strategica, a pochi chilometri dai percorsi ciclistici più interessanti.

Il marchio, che certificherà che l’Aregai Marina & Residence possiede tutti i requisiti d’élite e gli standard d’accoglienza richiesti da chi viaggia in bicicletta, verrà consegnato ufficialmente il primo weekend di marzo dal presidente di InBici Media Group Maurizio Rocchi in occasione di una cerimonia pubblica a cui parteciperanno autorità locali, membri delle istituzioni e personaggi del mondo ciclistico.

Ospite d’onore della 'due giorni' sarà l’ex Ct della nazionale italiana di ciclismo Davide Cassani, attuale presidente di Apt Emilia Romagna e dunque grande esperto di cicloturismo e bike-economy.

Il giorno successivo sarà proprio Davide Cassani il testimonial della 'Pedalata col Campione' a cui potranno partecipare gratuitamente tutti gli appassionati di ciclismo. La 'passeggiata' si snoderà lungo un suggestivo percorso cittadino che, dal Poggio alla Cipressa, lambirà anche alcuni dei tratti più suggestivi della Milano-Sanremo".