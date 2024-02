Il Comune di Montalto Carpasio punta al 'green', impianto fotovoltaico all'ostello e colonnine di ricarica

Il Comune di Montalto Carpasio, che unisce i due piccoli centro della Valle Argentina, pensa in ‘verde’ con un progetto per l’Ostello e con le colonnine per le auto elettriche.

La decisione, in entrambi i casi, è stata presa dall’Amministrazione comunale nelle ultime riunioni di Giunta. Per l’ostello è stata approvata la progettazione esecutiva per gli interventi di ‘eco efficienza’ e per la riduzione dei consumi, per l’ostello di via Sottocase a Carpasio.

Il Comune aveva partecipato ad un bando che promuoveva gli interventi green, riservato ai comuni della nostra regione fino ai 2.000 abitanti e rientrante nella promozione del Pr Fesr 2021-2027, che intende ridurre il fabbisogno energetico e le emissioni inquinanti degli edifici pubblici.

I lavori per un totale di poco superiore ai 200mila euro, riguardano l’installazione di un impianto fotovoltaico che possa servire alla produzione di energia elettrica per l’ostello del piccolo centro. Un intervento molto importante, quindi, per ridurre le emissioni e per risparmiare sulle bollette.

Lo stesso comune ha aderito alla proposta della ‘Duferco Energia’ di Genova, per la realizzazione di una di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Con l’azienda del capoluogo ligure, infatti, è stato stipulato un protocollo di intesa e un atto di concessione per l’installazione della rete di infrastrutture necessarie.