Al via il nuovo quadrimestre per la scuola Teologica diocesana San Secondo: una realtà nata per approfondire o iniziare la conoscenza della teologia, delle Sacre Scritture e della filosofia. In questo anno accademico la scuola ha accolto ben settanta studenti, ma sono ancora aperte le iscrizioni per chiunque abbia voglia di approfondire, in un ambiente familiare e accogliente, le materie teologiche. Le lezioni riprendono il 22 febbraio nelle sedi dell’ex seminario di Bordighera e Villa San Giovanna d’Arco a Sanremo. E’ possibile la modalità online.

La crescita della scuola anno dopo anno è esponenziale.

“La Scuola dal suo primo giorno di vita - spiega la direttrice Anna Rosaria Gioeni - ha offerto non solo contenuti, ma anche un ambiente accogliente e sereno. Ogni anno gli alunni sono carichi e motivati”.

Quindi la formula di tanto successo, oltre all’ambiente e alla disponibilità dei docenti, è l'innovazione dell'approccio nei confronti di materie molto spesso considerate ostiche.

“Il nostro obiettivo - prosegue Gioeni - è quello di divulgare con semplicità la teologia: che è una scienza molte volte considerata complessa e per pochi. Come ogni volta ci tengo a sottolineare che la Scuola è aperta a tutti: senza limiti d’età e titolo di studio”.

In effetti tra i banchi dell’ex seminario di Bordighera e di villa San Giovanna d’Arco a Sanremo, è possibile incontrare persone di diverse fasce d 'età, con professioni e formazione di ogni genere. E questo favorisce dialogo, scambio di opinioni e confronto. Tra le materie del nuovo quadrimestre il programma offre: Storia della chiesa medievale e contemporanea, storia della chiesa locale, liturgia, introduzione alle Sacre Scritture, filosofia antica e medievale, teologia sacramentaria.

“I nostri corsi - conclude Gioeni -, con linguaggio semplice e accessibile, trattano le grandi questioni e i contenuti essenziali della fede cristiana, lo studio della filosofia e della Sacra Scrittura, la storia della Chiesa, la storia delle religioni non cristiane. Insomma una visione della religione a 360 gradi. Si tratta di una 'teologia feriale' che abbandona le questioni limitate ai soli addetti ai lavori e parla di Dio in modo semplice ma mai banale”.

L’Istituto rappresenta il fiore all’occhiello della Diocesi Ventimiglia-Sanremo ed è formata da docenti che hanno deciso di mettersi a servizio della comunità per condividere non solo una conoscenza scolastica ma la vera ricerca del bene, vero punto di riferimento per la nostra esistenza. Per info e iscrizioni: 347 1323501