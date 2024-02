San Biagio della Cima: incendio in una serra dismessa, intervento dei Vigili del Fuoco (Foto)

Intervento dei Vigili del Fuoco, oggi pomeriggio a San Biagio della Cima per l’incendio divampato all’interno di una serra dismessa.

Le fiamme sono divampate per cause ancora in via d’accertamento e, grazie al pronto intervento dei pompieri, non si sono estese alle abitazioni vicine.

Il lavoro dei Vigili del Fuoco, in collaborazione tra le squadre in Sanremo e Ventimiglia, andrà avanti ancora per un po’, visto che all’interno della serra erano presenti diverse masserizie e servirà un lungo intervento di smussamento per mettere l’area in sicurezza.