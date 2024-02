Amnesty International scende in piazza a Sanremo per Julian Assange

Sanremo si mobilita per chiedere che venga respinta la richiesta di estradizione per Julian Assange, il giornalista e attivista noto al mondo per aver fondato WikiLeaks e per aver pubblicato documenti segreti e informazioni riservate.

La manifestazione promossa da Amnesty International è in programma sabato 17 febbraio dalle 18 alle 20 all’angolo tra via Matteotti e via Escoffier. “Chiediamo che la richiesta di estradizione sia respinta - spiegano i promotori dell’iniziativa - che le accuse siano annullate e che Julian Assange sia scarcerato”.

Julian Assange è un giornalista, programmatore e attivista australiano, noto principalmente per essere il fondatore di WikiLeaks, un sito web che pubblica documenti segreti e informazioni riservate provenienti da fonti anonime. Assange ha attirato l’attenzione internazionale nel 2010 quando WikiLeaks ha pubblicato una vasta quantità di documenti riservati, inclusi cablogrammi diplomatici e materiale militare statunitense. Ha trascorso anni in varie forme di confinamento e asilo, inclusi casi giudiziari e reclusione, principalmente legati alle sue attività con WikiLeaks e agli sforzi degli Stati Uniti per processarlo per presunte violazioni della legge sulla spionaggio.