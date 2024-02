Ondata di pensionamenti in arrivo e straordinari in ritardo di 20 mesi: Silp Cgil “Altro che categoria privilegiata”

Il corrente anno e i due che seguiranno, saranno caratterizzati da un’ondata di pensionamenti all’interno della Polizia di Stato, che ovviamente riguarderà anche la nostra provincia, che non hanno precedenti nella recente storia.

Il fenomeno, dovuto a scelte governative del passato inerenti il blocco delle assunzioni e che il Silp ha sempre denunciato, risulta allarmante in considerazione dell’ordine pubblico la cui tenuta, con il trend che si prospetta, risulterà difficile da mantenere.

Questura, Commissariati ma anche le specialità saranno interessate da questo svuotamento a vari livelli, per cui anche Polizia Stradale, Ferroviaria e di Frontiera sono destinate ad avere enormi problemi, E nonostante in questi ultimi due o tre anni si stia assumendo di più, non si riuscirà nel medio termine a sopperire alle ingenti fuoriuscite di personale, con un deficit che rimarrà per anni.

Le difficoltà si evidenziano anche nel reperire nuovo personale; una criticità rimarcata dal fatto che il lavoro del Poliziotto non è tra i più semplici, e che oggi si rischia molto di più per strada a fronte di uno stipendio, per un neo assunto, che si aggira intorno a 1.500 euro al mese, con la difficoltà di doversi affittare un alloggio il cui costo si attesta tra i 600 e gli 800 euro mensili, a seconda del periodo e della zona in cui, in Riviera, si è costretti a reperirlo.

Anche per questo motivo, chi è assegnato nella nostra provincia, appena possibile, chiede di essere trasferito ad altra sede. Ecco perché la carenza di organico di cui si accennava sopra, comporterà in maniera inevitabile, una richiesta di prestazioni di lavoro straordinario.

“Denunciamo il fatto – dice il sindacato - che i compensi di un’ora di straordinario valgono meno di un’ora di lavoro ordinario, parliamo di circa 7/8 euro netti all’ora, e che l’Amministrazione è in ritardo di circa 20 mesi sul pagamento degli stessi, senza considerare che anche a Imperia, mensilmente, si operano tagli del 30/40 per cento sulle ore da liquidare. Altro che categoria privilegiata: i Poliziotti sono costretti a garantire l’ordine pubblico e il controllo del territorio ma per vedere liquidati i compensi che gli spettano attendono mesi. Mentre mutui e affitti vanno pagati subito, quelli non aspettano certamente i tempi della nostra Amministrazione. Il corrente mese, poi, ha visto un altro salasso sui cedolini in termini di ritenute operate proprio a causa di quegli straordinari che, sovente, si è costretti a svolgere per mantenere a regime tutta l’attività di Polizia. E che dire del contratto di lavoro scaduto da due anni? Dopo tante promesse anche l’attuale governo non ha neppure convocato il tavolo di negoziazione”.