Ventimiglia, non parte la riqualificazione dell'ex convento delle suore dell’orto: Scullino chiede accesso agli atti (Foto)

"Ho letto che il sindaco Flavio Di Muro ha ordinato di murare i numerosi varchi di accesso del complesso ex Suore dell’Orto nel centro storico di Ventimiglia per motivi di sicurezza. Se la decisione è sicuramente comprensibile, per evitare i continui scempi e abusi che sono successi all’interno di quella storica e bellissima proprietà pubblica, nulla ha, però, detto sulle sue reali intenzioni sul futuro del complesso" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino, che ha presentato un'istanza di accesso agli atti relativi alla 'proposta di finanza di progetto per la valorizzazione del complesso dell'ex convento delle canonichesse lateranensi e asilo infantile Regina Margherita presentata da Institute for preventive medicine, indizione di conferenza dei servizi istruttoria propedeutica alla valutazione di fattibilità', procedimento aperto con deliberazione del commissario straordinario adottata con i poteri della Giunta comunale del 2 febbraio del 2023.

"Sarebbe interessante sapere se intende o meno proseguire nel programma di ristrutturazione di una struttura che, se venisse riqualificata, favorirebbe il rilancio turistico del centro storico" - sottolinea Scullino - "Considerato che la nostra amministrazione, già nel 2019, aveva fortemente favorito una prima progettazione generale (studio di fattibilità con rendering) per la realizzazione di un grande albergo a cinque stelle con annessa spa e medical, proposta pervenutaci da una società privata".

In particolare, il consigliere comunale di minoranza ha richiesto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Imperia e Savona, il parere del segretario regionale del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo della Liguria e la determinazione dirigenziale e allegati di chiusura della conferenza dei servizi istruttoria. "Con la mia richiesta di accesso agli atti desidero ricevere tutta la documentazione degli ultimi due anni, prima di presentare un'interrogazione sulle reali intenzioni della attuale amministrazione, sulla possibilità di proseguire con convinzione per verificare se è ancora possibile realizzare quella bellissima idea progettuale e arrivare ad una ristrutturazione generale che ritengo sia molto importante, evitando così che il complesso dell’ex convento rimanga per il futuro completamente in stato di abbandono, con la possibilità concreta di un continuo e inarrestabile deterioramento".