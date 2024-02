Festival di Sanremo 2024: Alessandro Mager "Importante chi lavora quotidianamente per il Comune"

“L’evento più seguito della televisione italiana rappresenta un periodo particolarmente impegnativo per tutta la macchina comunale, chiamata a gestire una manifestazione che porta nel pieno centro cittadino decine di migliaia di persone e che richiede ogni giorno, per esigenze organizzative, modifiche continue a quanto era stato programmato”.

Interviene così il candidato a sindaco Alessandro Mager, a parlando del Festival appena terminato. “Come sanremese – prosegue - mi preme sottolineare l’importanza e la grandissima professionalità di chi opera quotidianamente all’interno del Comune, in alcuni casi da un anno all’altro e senza la ribalta mediatica. È un lavoro quasi sottotraccia, difficilmente percepibile dall'esterno, da dove è più facile scorgere una piccola mancanza piuttosto che il grande successo, spesso ottenuto in condizioni non facili. È un impegno che possiamo riscontrare anche in altre manifestazioni che hanno un forte impatto sulla città come il Corso Fiorito o la Milano-Sanremo”.

“È a queste professionalità patrimonio del Comune – termina Mager - che vogliamo dire grazie: quello umano è il patrimonio più importante per la buona amministrazione di una città, che va salvaguardato. È solo potendo contare su questo patrimonio che si potrà in futuro ragionare sulla creazione di altri eventi di portata simile”.