Ventimiglia, frontalieri in cerca di lavoro: forum per l'impiego a Monaco (Foto e video)

Un forum per l'impiego andrà in scena domani, venerdì 16 febbraio, dalle 9 alle 18 al Grimaldi Forum a Monaco. Un'occasione unica per i frontalieri che da Ventimiglia cercano lavoro nel Principato.

"Se si cerca lavoro l'occasione giusta è il 16 febbraio. Intraprendere una carriera lavorativa a Monaco-Monte Carlo oggi offre delle possibilità da non perdere. La vita da frontaliere negli ultimi anni ha subito dei miglioramenti colmando le sperequazioni del passato" - fa sapere Roberto Parodi, consigliere comunale di Ventimiglia con delega Frontalieri - "Certo non tutto è risolto, in particolare, il trasporto ma senza ombra di dubbio un grande miglioramento c'è stato. Sul piano fiscale da quest'anno i lavoratori frontalieri godono di un bonus fiscale di 10.000 euro da detrarre dal reddito. La pensione anticipata a 60 anni e la tassazione al 5%. La possibilità di rimborso spese del viaggio in auto col sistema Klaxit finanziato dal Principato. Un'occasione unica per trovare lavoro e possibilità di carriera nel Principato di Monaco".

"'Monaco per l'impiego' si svolgerà domani dalle 9 alle 18 al Grimaldi Forum" - dice Mauro Parodi, relazioni transfrontalieri - "Un'opportunità di occupazione per i nostri concittadini. In una realtà un cui il mercato del lavoro è in continua espansione vi è una possibilità di carriera e molteplici settori a cui ambire per i talenti italiani".