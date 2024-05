Inizia la Stagione estiva a Sanremo: Bay Club e Boca Beach tra Musica e Spettacolo

Con l'arrivo dell'estate Sanremo si anima e dopo il successo dei primi due weekend della discoteca sull’acqua, il Bay Club, prosegue la sua programmazione con l'evento “saturBay”.

Ogni sabato notte, a partire dalle 23:30, il Bay Club diventa il punto di riferimento irrinunciabile sia per i residenti che per i numerosi turisti che invadono la città durante la stagione estiva. Il club si dedica con passione a offrire serate indimenticabili, proponendo un mix vibrante delle migliori hit del momento, immersi in scenografie mozzafiato e spettacoli coinvolgenti, il tutto in un'atmosfera confortevole e accogliente.

Gli ospiti potranno anche godere del servizio Narghilè, ideale per momenti di relax e convivialità, scoprendo i sapori esotici delle varie miscele di tabacco offerte.

Per garantire un'esperienza esclusiva e indimenticabile, è possibile prenotare tavoli sia in pista che nel privé, con un servizio impeccabile dello staff per tutta la durata della serata.

In occasione della Festa della Repubblica Italiana, Domenica 2 giugno, il Boca Beach presenta un evento speciale che trasformerà il pranzo in una giornata di musica e spettacolo.

Dalle 13:00 alle 19:00, il Boca Beach ospiterà “Crazy Lunch”, una vera festa in spiaggia, tra balli, cocktail e divertimento. La giornata sarà animata dalla migliore musica del momento, accompagnata da spettacoli e coreografie durante il pranzo.

Il menù alla carta offrirà una raffinata selezione di piatti a base di pesce e specialità della cucina mediterranea, caratterizzati da sapori intensi e autentici, con proposte innovative e ricercate. Durante il pranzo, gli ospiti saranno allietati da esibizioni di ballerini e performer che daranno vita a spettacoli tra una portata e l’altra.

La festa proseguirà per tutto il pomeriggio con artisti, costumi, scenografie e coreografie spettacolari, trasformando l'evento in una festa continua tra cocktail, champagne e divertimento.

L'appuntamento è aperto a tutti coloro che desiderano vivere momenti unici e indimenticabili nella splendida cornice di Sanremo!



Bay Club | Corso Trento-Trieste 12 | Sanremo (IM)

Info & Booking

+39 348 3984066

reservations@bayclubsanremo.it

Instagram: https://www.instagram.com/bayclub_sanremo/?hl=it

Facebook: https://www.facebook.com/bayclubsanremo/

Boca Beach Sanremo | Corso Guglielmo Marconi 99 | Sanremo (IM)

Info & Booking

+39 324 8047852

reservations@bocabeachsanremo.com



Facebook: https://www.facebook.com/bocabeachsanremo