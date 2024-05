A Imperia per la festa del tricolore oltre 250 alunni delle primarie

"Un momento di festa e di condivisione importantissimo per le nuove generazioni che sosteniamo e desideriamo proseguire, come dimostra anche la mozione presentata e approvata in Consiglio regionale per riconoscere ufficialmente Genova quale ‘Città dell’Inno nazionale’ e per predisporre anche finanziamenti volti allo studio e alla divulgazione culturale dell’Inno di Mameli – dichiara il presidente ad interim della Regione Liguria Piana –. È stato particolarmente significativo sentire l’Inno Nazionale cantato dai ragazzi, un brano che, vogliamo ricordarlo, è stato musicato da Mameli per la prima volta nella nostra storia sul sagrato di una chiesa genovese: un motivo di orgoglio in più per la nostra Regione. Sensibili da sempre, a iniziative mirate alla conservazione della memoria dei combattenti, dei caduti per la Patria, la Costituzione e le libertà, nutriamo la speranza che questa ricorrenza entri sempre più negli interessi delle istituzioni e nel cuore dei cittadini, ma soprattutto nei cuori di tutti i cittadini, giovani e meno giovani. Un caloroso ringraziamento va ai Lions Club e al pubblico di giovanissimi studenti con i loro insegnanti".